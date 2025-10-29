Найден эффективный способ победить хроническую боль в коленях без лекарств

JAMA Internal Medicine: Онлайн-занятия тайцзи уменьшают боль в коленях вдвое

Ученые из Мельбурнского университета разработали онлайн-программу тайцзи, которая помогает людям с хронической болью в коленях, вызванной остеоартритом. Исследование, опубликованное в JAMA Internal Medicine, показало, что 12-недельный курс My Joint Tai Chi значительно снижает боль, улучшает подвижность и общее самочувствие — при этом заниматься можно бесплатно и без инструктора.

В проекте участвовали 178 человек. Те, кто трижды в неделю выполнял упражнения по видеозаписям, сообщили о двукратном улучшении состояния по сравнению с контрольной группой, где участники лишь изучали теорию. Программа включала адаптированные движения тайцзи, безопасные для людей с болями в коленях и бедрах, и постепенно увеличивала нагрузку.

По словам авторов, онлайн-формат делает тайцзи доступным и удобным методом немедикаментозного лечения. Возможность заниматься в любое время, повторять упражнения и осваивать технику в собственном темпе делает программу особенно полезной для тех, кто живет вдали от крупных городов или стесняется групповых тренировок.

В сентябре стало известно, что йога может быть менее эффективной для здоровья сосудов, чем аэробные упражнения, пилатес или тайцзи.