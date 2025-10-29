Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:23, 29 октября 2025Наука и техника

Найден эффективный способ победить хроническую боль в коленях без лекарств

JAMA Internal Medicine: Онлайн-занятия тайцзи уменьшают боль в коленях вдвое
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Me dia / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Мельбурнского университета разработали онлайн-программу тайцзи, которая помогает людям с хронической болью в коленях, вызванной остеоартритом. Исследование, опубликованное в JAMA Internal Medicine, показало, что 12-недельный курс My Joint Tai Chi значительно снижает боль, улучшает подвижность и общее самочувствие — при этом заниматься можно бесплатно и без инструктора.

В проекте участвовали 178 человек. Те, кто трижды в неделю выполнял упражнения по видеозаписям, сообщили о двукратном улучшении состояния по сравнению с контрольной группой, где участники лишь изучали теорию. Программа включала адаптированные движения тайцзи, безопасные для людей с болями в коленях и бедрах, и постепенно увеличивала нагрузку.

По словам авторов, онлайн-формат делает тайцзи доступным и удобным методом немедикаментозного лечения. Возможность заниматься в любое время, повторять упражнения и осваивать технику в собственном темпе делает программу особенно полезной для тех, кто живет вдали от крупных городов или стесняется групповых тренировок.

В сентябре стало известно, что йога может быть менее эффективной для здоровья сосудов, чем аэробные упражнения, пилатес или тайцзи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали в расследовании пропавшей месяц назад в тайге российской семьи

    Лукашенко поздравил президента страны НАТО с одним праздником

    Найден эффективный способ победить хроническую боль в коленях без лекарств

    Стало известно место похорон Романа Попова

    Поклонская заявила об угрозе из-за раскрытия ее нового имени

    Выносившая в белье алмазы экс-сотрудница «Алросы» сделала крупные приобретения

    Скабеева описала одно утверждение Трампа словами «это уже полный кринж»

    «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» показала фигуру в красном бикини

    В США оценили «поумневшие» российские бомбы

    Ключевой союзник США выразил мнение о Зеленском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости