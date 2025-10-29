Забота о себе
08:29, 29 октября 2025Забота о себе

Названа неочевидная опасность мастурбации

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

У мастурбации нет доказанных побочных действий, заявила психотерапевт Паула Холл. Однако в беседе с изданием BBC News она предупредила об одной неочевидной опасности самоудовлетворения.

Эксперт указала, что небольшой риск существует для молодых мужчин, которые внезапно и быстро заканчивают мастурбировать, например, если кто-то неожиданно заходит к ним в комнату. По ее словам, если такие ситуации повторяются часто, это может привести к нарушениям сексуальной функции и преждевременной эякуляции.

В остальных случаях мастурбация не причиняет вреда, заверила Холл. Даже людям с порнозависимостью не следует полностью от нее отказываться. «Отказ от мастурбации на время может помочь лучше понять свою истинную потребность в сексе. Но большинству очень трудно воздерживаться долгое время», — рассказала эксперт.

Психотерапевт добавила, что здоровым людям мастурбация помогает снизить уровень стресса, улучшить сон и настроение. Кроме того, она полезна для сексуального здоровья, считает Холл.

Ранее сексолог Глория Брейм заявила, что мастурбация предотвращает развитие некоторых заболеваний. По ее словам, мужчины, испытывающие оргазм не менее двух раз в неделю, жили дольше по сравнению с теми, кто испытывал его несколько раз в месяц.

