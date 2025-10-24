Забота о себе
21:03, 24 октября 2025

Мужчинам рассказали о неочевидных плюсах мастурбации

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Мастурбация приносит ощутимую пользу мужскому здоровью и даже положительно влияет на продолжительность жизни, заявила сексолог Глория Брейм. Неочевидные плюсы самоудовлетворения она назвала в беседе с Men's Health.

Брейм утверждает, что регулярная мастурбация улучшает кровообращение и, как следствие, укрепляет здоровье сердца, иммунитет, помогает наладить сон и повышает настроение. Кроме того, регулярная эякуляция, по словам сексолога, снижает риск рака простаты на 10 процентов. Эксперт добавила, что, согласно одному исследованию, мужчины, испытывающие оргазм не менее двух раз в неделю, жили дольше по сравнению с теми, кто делал это несколько раз в месяц.

Брейм также отметила, что мастурбация может заметно улучшить сексуальную жизнь. Она пояснила, что регулярная эрекция улучшает кровоснабжение тканей в малом тазу и положительно воздействует на потенцию. Еще одним плюсом сексолог назвала способность дольше заниматься сексом.

Ранее мужчины и женщины назвали лучшие места для занятия любовью вне спальни. Многие пользователи Reddit заявили, что лучший секс их жизни был в кузове автомобиля.

