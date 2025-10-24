Забота о себе
05:26, 24 октября 2025Забота о себе

Мужчины и женщины обсудили лучшие места для секса вне спальни

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: atlon11111 / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины назвали лучшие, на их взгляд, места для секса вне спальни. Эту тему они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи рассказали, что лучший секс в их жизни был в машине — но не в салоне, а в кузове.

Мы с женой обычно выезжали на небольшую полянку у черта на куличках и развлекались в кузове моего пикапа, в котором расстилал несколько одеял. Потом мы пару часов разговаривали и смотрели на звезды, а затем снова занимались сексом. Вот это были деньки. Дети и переезд из нашего любимого места положили этому конец

wetworm1пользователь Reddit

Один мужчина вспомнил о романтическом случае на природе.

Однажды я делал это на деревянном мостике, перекинутом через небольшой ручей, повсюду были цветы, и это, наверное, было лучше всего. А еще однажды я занимался сексом в женском туалете (он был на ремонте) и в тренажерном зале, и это было хуже всего

NobleHaloпользователь Reddit
Также пользователи по достоинству оценили секс на диване с мягкими подлокотниками в гостиной.

Раньше у нас был такой диван, у которого часть выдвигается, а затем складывается, он так идеально подходил для интима, что муж называл его секс-диваном

Spiritual_Worthпользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины вспомнили о сексуальном опыте, который считают худшим в жизни. Один из мужчин рассказал, как делал своей партнерше массаж ног, и женщина неправильно поняла его.

.
