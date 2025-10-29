Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:49, 29 октября 2025Мир

От НАТО начал дистанцироваться ключевой союзник

Politico: Южная Корея начала дистанцироваться от НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южная Корея начала дистанцироваться от НАТО, будучи ключевым союзником альянса в Азии. Об этом пишет Politico.

«Нынешнее правительство очень занято решением экономических проблем внутри страны и ситуацией с Трампом. Программа [партнерства альянса со странами азиатско-тихоокеанского региона] НАТО-AP4 не рассматривается», — заявил профессор политологии и международных исследований в Университете Йонсей Уил Пайк.

В публикации отмечается, что европейские страны Североатлантического альянса также заняты своими проблемами и «не в состоянии заинтересовать своего ключевого азиатского союзника». Авторы материала сочли удивительным дистанцирование Южной Кореи от НАТО, так как за последние три года связи Сеула с альянсом значительно расширились.

Ранее президент США Дональд Трамп прибыл в Южную Корею.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грубейшая дискриминация»: в столовой Азова детей делили на «малоимущих» и «СВО». В инцидент пришлось вмешаться властям

    Российские военные стали реже получать ранения на одном из направлений

    В МИД России назвали конфликт с Украиной неожиданным

    Собянин рассказал о сбитых на подлете к Москве украинских дронах

    ФСБ уничтожила три группы украинских диверсантов в российском регионе

    В Крыму емкость с горюче-смазочными материалами загорелась после удара ВСУ

    От НАТО начал дистанцироваться ключевой союзник

    Трамп заявил о привлечении в экономику США десятков триллионов долларов

    Стали известны новые подробности об элитной вилле Пугачевой в Болгарии

    В Казахстане отменили концерты российского певца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости