От НАТО начал дистанцироваться ключевой союзник

Politico: Южная Корея начала дистанцироваться от НАТО

Южная Корея начала дистанцироваться от НАТО, будучи ключевым союзником альянса в Азии. Об этом пишет Politico.

«Нынешнее правительство очень занято решением экономических проблем внутри страны и ситуацией с Трампом. Программа [партнерства альянса со странами азиатско-тихоокеанского региона] НАТО-AP4 не рассматривается», — заявил профессор политологии и международных исследований в Университете Йонсей Уил Пайк.

В публикации отмечается, что европейские страны Североатлантического альянса также заняты своими проблемами и «не в состоянии заинтересовать своего ключевого азиатского союзника». Авторы материала сочли удивительным дистанцирование Южной Кореи от НАТО, так как за последние три года связи Сеула с альянсом значительно расширились.

Ранее президент США Дональд Трамп прибыл в Южную Корею.