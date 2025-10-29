Трамп прилетел в Южную Корею на саммит АТЭС

Президент США Дональд Трамп прибыл в Южную Корею. Об этом сообщает РИА Новости.

Из Японии Трамп прилетел в Южную Корею для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). Кроме того, американский лидер встретится с лидером КНР Си Цзиньпином.

В аэропорту перед Трампом выстелили красную ковровую дорожку, его встретил военный оркестр. Ожидается, что через несколько часов Трамп выступит на сессии саммита АТЭС.

Ранее Трамп заявил, что на встрече с Си Цзиньпином будут решены многие проблемы. Глава Белого дома отметил свой оптимистичный настрой в преддверии встречи и назвал отношения с Китаем очень хорошими.