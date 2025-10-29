Мир
05:24, 29 октября 2025Мир

Трамп захотел решить многие проблемы на встрече с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что на встрече с Си Цзиньпином будут решены многие проблемы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп захотел решить многие проблемы на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом он заявил журналистам по пути в Южную Корею, передает РИА Новости.

«Я думаю, у нас будет отличная встреча, многие проблемы будут решены», — сказал политик.

Он добавил, что оптимистично настроен в преддверии встречи, и назвал отношения с Китаем очень хорошими. По его словам, встреча с Си Цзиньпином будет играть важную роль для мира.

Ранее глава Белого дома рассказал, что может обсудить на встрече с председателем КНР вопрос о сокращении Китаем импорта нефти из России. Он также объявил, что Индия полностью откажется от закупок российской нефти.

Как ожидается, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее в четверг, 30 октября.

