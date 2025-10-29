Отдыхавший в Европе турист получил удар ногой по голове и не выжил

The Sun: 40-летний турист был избит в историческом районе Дублина и не выжил

Посетивший историческое место Европы турист был избит, два месяца провел в больнице и не выжил. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, инцидент произошел 21 августа в районе Темпл-Бар в Дублине, Ирландия. 40-летний англичанин и отец двух сыновей Энтони Херрон получил удар ногой по голове и был госпитализирован с места происшествия в критическом состоянии.

25 октября медики сообщили о кончине путешественника, причиной которой стали полученные травмы. По обвинению в нападении на отдыхавшего перед судом предстал 20-летний местный житель. Рассмотрение дела продолжается.

Ранее поехавшая с мужем в Индию россиянка не выжила из-за кишечной инфекции. Женщина пожаловалась на затрудненное дыхание и дважды обращалась в больницу.