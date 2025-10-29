Поехавшая с мужем в Индию россиянка не выжила из-за кишечной инфекции

Жительница Москвы Татьяна поехала в Индию с мужем и не выжила из-за кишечной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 63-летняя россиянка и ее супруг жили в гостевом доме в штате Уттар-Прадеш. Женщина почувствовала себя плохо в воскресенье, 26 октября: она жаловалась на проблемы с дыханием. Больную доставили в частную клинику, однако ей становилось лишь хуже.

Вскоре россиянку отправили в другую больницу, но и там врачи не смогли помочь. Женщина не выжила. Предполагается, что причиной случившегося стала кишечная инфекция, которой туристка страдала последние несколько дней перед госпитализацией.

