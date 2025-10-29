Силовые структуры
Отсидевшая за истязания детей россиянка получила новый срок за издевательства над сыном

В Пермском крае россиянке дали 4 года колонии за истязания сына
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Пермском крае 34-летнюю россиянку приговорили к четырем годам колонии за истязания сына. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, женщина регулярного избивала мальчика, используя для наказаний бытовые предметы. Примечательно, что ранее она уже была судима за аналогичное преступление, однако в тот раз наказание не было связано с изоляцией от общества, что позволило ей снова продолжить истязание ребенка.

Ранее сообщалось, что избивавшую дочь и едва не задушившую сына жительницу города Каменск-Уральский в Свердловской области захотели наказать. В отношении женщины возбудили уголовное дело, на россиянку подал заявление в Следственный комитет ее бывший муж.

