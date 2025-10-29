Отсидевшая за истязания детей россиянка получила новый срок за издевательства над сыном

В Пермском крае 34-летнюю россиянку приговорили к четырем годам колонии за истязания сына. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, женщина регулярного избивала мальчика, используя для наказаний бытовые предметы. Примечательно, что ранее она уже была судима за аналогичное преступление, однако в тот раз наказание не было связано с изоляцией от общества, что позволило ей снова продолжить истязание ребенка.

