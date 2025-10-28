Избивавшую дочь и едва не задушившую сына россиянку захотели наказать

Ura.ru: В Каменске-Уральском в отношении истязавшей детей матери возбудили дело

Избивавшую дочь и едва не задушившую сына жительницу города Каменск-Уральский в Свердловской области захотели наказать. В отношении женщины возбудили уголовное дело, на россиянку подал заявление в Следственный комитет ее бывший муж. Об этом стало известно Ura.ru от юриста Сергея Барсукова, представляющего интересы мужчины.

Он отметил, что его доверитель является отцом детей, который подверглись истязаниям. Мужчина развелся, поскольку супруга ему изменила.

После этого женщина подала на алименты — и стала их получать, хотя фактически дети проживают с отцом, пояснил Барсуков.

«Женщина не стала заниматься воспитанием детей, нигде не работает, постоянно выпивает спиртное», — заявил юрист.

Как утверждает он, мать якобы била дочь, а пятилетнего сына душила на глазах у бывшего сожителя. Барсуков и отец детей хотят, чтобы следователи возбудили уголовное дело об истязании. Следователи уже начали проверку в отношении жительницы Каменска-Уральского.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае пьяная женщина жестоко избила сына на глазах у других детей.