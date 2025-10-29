Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:06, 29 октября 2025Спорт

Овечкин принял участие в потасовке в матче НХЛ

Александр Овечкин принял участие в потасовке в матче НХЛ против «Даллас Старс»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jerome Miron / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин принял участие в массовой потасовке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старс». Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в середине третьего периода. Защитник «Старс» Лиан Биксель толкнул игрока «Кэпиталс» Джейкоба Чикрана, бросившего по воротам после остановки игры. За одноклубника вступились игроки столичных, среди которых был Овечкин. Судьи погасили конфликт и не стали никого наказывать.

Матч прошел в ночь на среду, 29 октября, и завершился со счетом 1:0 в пользу «Далласа». Единственную шайбу забросил Тайлер Сегин.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На счету 40-летнего россиянина два гола и семь результативных передач.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «К нам станут перебегать украинские генералы». В России заявили о начале «эпидемии котлов» у ВСУ

    В России объявили в международный розыск основательницу «Медузы»

    Орбан изложил свое видение мира и стабильности в Европе

    В Кремле анонсировали встречу Путина с бойцами СВО

    В Госдуме раскритиковали извинения губернатора Запорожья перед курянами

    Трампа наградили

    Раскрыт способ «Буревестника» обойти «Золотой купол» США

    ЦБ оценил влияние слабого рубля на российскую экономику

    Трамп подпишет указ против «дурацкой электропроводки»

    Трамп назвал Моди «убийцей, который жаждет драки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости