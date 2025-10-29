Овечкин принял участие в потасовке в матче НХЛ

Александр Овечкин принял участие в потасовке в матче НХЛ против «Даллас Старс»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин принял участие в массовой потасовке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старс». Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в середине третьего периода. Защитник «Старс» Лиан Биксель толкнул игрока «Кэпиталс» Джейкоба Чикрана, бросившего по воротам после остановки игры. За одноклубника вступились игроки столичных, среди которых был Овечкин. Судьи погасили конфликт и не стали никого наказывать.

Матч прошел в ночь на среду, 29 октября, и завершился со счетом 1:0 в пользу «Далласа». Единственную шайбу забросил Тайлер Сегин.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На счету 40-летнего россиянина два гола и семь результативных передач.