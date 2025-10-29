В Кремле высказались о единстве Евразии

Песков: Евразия не допустит раздирание ее в клочья

Страны Евразии знают, как сохранять свой суверенитет и не допустят, чтобы их «разорвали в клочья». Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы очень хорошо знаем в Евразии, как, наверное, сражаться за свою национальную выгоду», — рассказал пресс-секретарь.

По его словам, страны материка знают, как беречь свою независимость и сохранить суверенитет.

Ранее Песков заявлял, что Россия заинтересована в сохранении исторической общности постсоветского пространства. Он добавил, что отрыв постсоветских стран от общности с Россией противоречит интересам народов этих государств.