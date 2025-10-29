Страны Евразии знают, как сохранять свой суверенитет и не допустят, чтобы их «разорвали в клочья». Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Мы очень хорошо знаем в Евразии, как, наверное, сражаться за свою национальную выгоду», — рассказал пресс-секретарь.
По его словам, страны материка знают, как беречь свою независимость и сохранить суверенитет.
Ранее Песков заявлял, что Россия заинтересована в сохранении исторической общности постсоветского пространства. Он добавил, что отрыв постсоветских стран от общности с Россией противоречит интересам народов этих государств.