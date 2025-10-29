Попавшийся пьяным водитель из Вологодской области вернул права, обжаловав осмотр

Попавшийся пьяным за рулем россиянин сумел вернуть права на управление машиной. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram.

Мужчина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в 2022 году. Несмотря на признаки опьянения, он отказался пройти исследование на алкотестере. Факт опьянения был установлен врачом местной больницы.

Россиянин смог доказать, что освидетельствование провел не нарколог, а психиатр. При этом выяснилось, что диплом о повышении квалификации врач получил в неаккредитованной организации. Таким образом, протокол освидетельствования не был признан основанием для привлечения к юридической ответственности. Верховный суд вернул мужчине и право на управление транспортными средствами, и штраф 30 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили об ответственности за поездки с государственными регистрационными знаками без триколора. Если триколора на номерах не окажется, то поездки на таком автомобиле сочтут управлением транспортным средством с нестандартными номерами — за это нарушение придется заплатить штраф в 500 рублей. При этом указанная норма касается только тех автомобилей, которые были зарегистрированы после 1 января 2025 года.