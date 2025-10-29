Бывший СССР
Появилось видео российского удара ФАБами по позициям ВСУ

ВС России ударили ФАБАми по позициям ВСУ и это попало на видео
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы (ВС) России ударили фугасными авиабомбами (ФАБ) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«Очередная лесопосадка с позициями ВСУ получила свою порцию управляемых ФАБов», — сказано в публикации.

На видео можно заметить три последовательных удара, нанесенных российскими войсками. В октябре стало известно, что воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять ФАБ с реактивным двигателем и усовершенствованной системой навигации.

Ранее российские войска сбросили ФАБ-1500 на пункт ВСУ в районе Красного Лимана. Удар был снят беспилотником.

