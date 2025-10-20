Бывший СССР
Удар авиабомбы по пункту ВСУ попал на видео

Появились кадры удара ВС России по пункту ВСУ с помощью ФАБ-1500
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсированной авиабомбой (ФАБ-1500) в районе Красного Лимана. Соответствующие кадры выложил Telegram-канал «Бортовой Журнал Военлета».

«ФАБ-1500 разнес ПВД противника в районе Красного Лимана», — написали авторы канала.

Ранее российские военные нанесли по подразделениям ВСУ удары возмездия за военкоров РИА Новости Ивана Зуева, погибшего при выполнении журналистского задания в Запорожской области, и Юрия Войткевича, получившего тяжелые ранения.

До этого полет крылатой ракеты X-101 над Украиной попал на видео.

