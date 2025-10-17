Полет крылатой ракеты над Украиной попал на видео

Крылатая ракета X-101 пролетела в украинском небе и попала на видео. Соответствующие кадры выложил в Telegram-канале военкор Борис Рожин.

«Крылатая ракета X-101 летит по своим делам где-то над Украиной», — написал он.

Ранее российские снайперы уничтожили в воздухе несколько тяжелых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что работа снайперов сорвала атаку ВСУ на российские позиции.

До этого появились кадры уничтожения пункта дислокации ВСУ авиабомбой. Момент взрыва был снят разведывательным беспилотником.