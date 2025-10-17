Бывший СССР
Уничтожение тяжелых дронов ВСУ в воздухе российскими снайперами показали

Пресс-служба НМ ДНР показала работу российских снайперов по тяжелым дронам ВСУ
Российские снайперы уничтожили в воздухе несколько тяжелых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры работы российских военных показала в Telegram пресс-служба Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР).

«Снайперы 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных сил России во время дежурства на позициях уничтожили несколько вражеских дронов прямо в воздухе», — говорится в публикации.

Отмечается, что работа снайперов сорвала атаку ВСУ на российские позиции.

Ранее снайпер разведывательной роты 33-го мотострелкового полка Вооруженных сил России сбил на константиновском направлении агрокоптер ВСУ. Отмечается, что операция проводилась в условиях пониженной видимости.

