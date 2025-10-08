Бывший СССР
Российский снайпер выстрелом сбил тяжелый беспилотник ВСУ

Российский снайпер выстрелом сбил тяжелый агрокоптер ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

На константиновском направлении снайпер разведывательной роты 33-го мотострелкового полка Вооруженных сил (ВС) России сбил агрокоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры выложил Telegram-канал «Два майора».

«В условиях ограниченной видимости фронтовикам приходится действовать быстро и точно. Каждый выстрел — результат слаженности и опыта снайперской пары. Таких бойцов не видно, но зачастую они одни из первых, кто встречает угрозу с воздуха», — написали авторы канала.

Ранее расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по скрытой позиции ракетной системы залпового огня HIMARS ВСУ. Удар был снят беспилотником.

До этого появились кадры ликвидации терминала Starlink ВСУ. Отмечается, что система использовалась для координации подразделений и передачи данных.

