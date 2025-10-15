Появились кадры уничтожения пункта дислокации ВСУ авиабомбой

Появились кадры уничтожения пункта дислокации ВСУ с помощью ФАБ-3000

Фугасная авиационная бомба (ФАБ-3000) российских войск уничтожила пункт временной дислокации 110-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Успеновке Запорожской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «ИЗНАНКА».

Момент взрыва был снят разведывательным беспилотником.

Ранее российские военные атаковали позиции ВСУ)в Сумской области, удар попал на видео. Для атаки была задействована тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».

До этого в сети появилось видео тройного уничтожения техники ВСУ на одном и том же участке дороги. На ролике видно, как в разное время три пикапа пытаются проехать по дороге, но их каждый раз поражает очередной беспилотник-«ждун».

