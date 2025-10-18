Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:57, 18 октября 2025Россия

ВС России нанесли удары возмездия за российских военкоров

ВС РФ нанесли удары возмездия за военкоров РИА Новости Зуева и Войткевича
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Российские военные нанесли по подразделениям Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары возмездия за военкоров РИА Новости Ивана Зуева, погибшего при выполнении журналистского задания в Запорожской области, и Юрия Войткевича, получившего тяжелые ранения. Об этом сообщает военкор Дмитрий Астрахань в Telegram-канале.

«Бойцы 42-й гвардейской дивизии мстят за военкоров Ивана Зуева и Юрия Войткевича», — говорится в сообщении. На кадрах видно, как военные РФ пишут на зарядах FPV-дронов «За Ивана Зуева» и За «Юрия Войткевича РИА Новости». В конце видео заканчивается кадрами поражения укрытий ВСУ с помощью беспилотников.

Военкор Иван Зуев погиб при выполнении журналистского задания из-за удара украинского беспилотника. В марте журналисту объявили благодарность президента России Владимира Путина. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение. По факту нападения ВСУ возбудили уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пусть рассудит история». Трамп отказался передать Зеленскому «Томагавки» и придумал новый способ прекратить конфликт на Украине

    МВФ предложил Украине девальвировать гривну ради укрепления бюджета

    Овечкин обновил свой рекорд по голам в НХЛ

    Орбан описал итог конфликта на Украине для России

    В США оценили реакцию Зеленского на встречу Трампа с Путиным

    Россиян предупредили о рисках ввоза автомобилей из Европы

    В США рассказали о впечатлениях Трампа после встречи с Зеленским

    Одного котенка дважды спасли в Москве

    ВС России нанесли удары возмездия за российских военкоров

    Трамп посмеялся над ответом Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости