По факту нападения ВСУ на съемочную группу «Россия сегодня» возбудили уголовное дело

По факту атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на съемочную группу «Россия сегодня» в Запорожской области возбудили уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным следствия, украинские ударные беспилотники намеренно атаковали российскую съемочную группу. В результате атаки несовместимые с жизнью ранения получил журналист Иван Зуев, также тяжело ранен его коллега Юрий Войткевич.

В СК сообщили, что принимают меры для установления лиц, причастных к этому преступлению, для их последующего привлечения к уголовной ответственности.

Ранее СК возбудил уголовное дело из-за ранения китайского журналиста в результате удара беспилотника ВСУ.