«Украина ведет войну против правды». В Запорожской области при ударе дрона ВСУ погиб военкор Иван Зуев, его коллега ранен

Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области. Об этом сообщило само агентство.

Известно, что военкор погиб при выполнении журналистского задания из-за удара украинского беспилотника. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.

Зуев несколько лет работал в РИА Новости. Его профессионализм отмечали ведомственными и государственными наградами. В марте журналисту объявили благодарность президента России Владимира Путина.

Войткевич давно работает в агентстве и не раз освещал вооруженные конфликты. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Раненый военкор находится в стабильном состоянии после операции, она прошла успешно.

Атаку на российских журналистов назвали военным преступлением

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что российская сторона проведет тщательное расследование и установит личность оператора беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который совершил атаку.

Я уверен, что очень скоро мы будем знать все о преступнике, управлявшем дроном нанесшим удар по журналистам, и о том или тех, кто давал преступные приказы Родион Мирошник посол по особым поручениям МИД России

Дипломат заверил, что подробности о трагедии и ее виновниках соберут, расследуют и передадут в международные инстанции. Он добавил, что атака на журналистов была преднамеренной.

Захарова заявила, что журналисты давно стали мишенью террористов на Украине

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью военкора Ивана Зуева. По ее словам, российские журналисты давно стали мишенью террористов на Украине.

При абсолютном попустительстве со стороны так называемых «цивилизованных» Банковая убивает корреспондентов Мария Захарова официальный представитель МИД

Захарова пожелала скорейшего выздоровления военкору Юрию Войткевичу.

В Госдуме назвали убийство журналиста войной против правды

Гибель российского военного корреспондента Ивана Зуева от удара украинского дрона является прямым доказательством того, что Киев ведет войну против правды, сказал первый заместитель руководителя фракции Госдумы (ГД) «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

Это прямое доказательство того, что Украина ведет не только военные действия, но и, по сути, войну против правды Дмитрий Гусев депутат Госдумы

Парламентарий добавил, что Зуев был настоящим профессионалом. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Киев пытается блокировать информацию о происходящем на фронте, считает сенатор

Украина всеми силами препятствует тому, чтобы объективная информация о происходящем на фронте попадала в информационное поле. Об этом заявил сенатор Сергей Перминов, комментируя гибель военкора.

Злоба и бессилие — истинные причины поведения киевского режима, который предпринимает попытки блокировать любыми способами объективную информацию о происходящем на фронте Сергей Перминов сенатор

Делегация России в ЮНЕСКО призвала международную организацию осудить атаку на журналистов.