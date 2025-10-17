Гибель военкора Зуева объяснили попыткой Киева блокировать объективную информацию

Сенатор Перминов: Киев пытается блокировать информацию о происходящем на фронте

Украина всеми силами препятствует тому, чтобы объективная информация о происходящем на фронте попадала в информационное поле. Об этом заявил сенатор Сергей Перминов в беседе с РИА Новости, комментируя гибель военкора Ивана Зуева.

«Злоба и бессилие — истинные причины поведения киевского режима, который предпринимает попытки блокировать любыми способами объективную информацию о происходящем на фронте», — сказал Перминов.

Ранее стало известно, что Зуев погиб при выполнении журналистского задания из-за удара украинского беспилотника в Запорожской области. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.