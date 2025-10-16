Россия
22:39, 16 октября 2025Россия

Захарова высказалась о гибели военкора Зуева на Украине

Захарова заявила, что журналисты давно стали мишенью террористов на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью военкора Ивана Зуева, об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, российские журналисты давно стали мишенью террористов на Украине. «При абсолютном попустительстве со стороны так называемых "цивилизованных" Банковая (название улицы в Киеве, где расположен офис президента Украиныприм. «Ленты.ру») убивает корреспондентов», — высказалась она.

Захарова пожелала скорейшего выздоровления военкору Юрию Войткевичу.

Ранее стало известно, что Зуев погиб при выполнении журналистского задания из-за удара украинского беспилотника. Его коллега получил серьезное ранение.

