Атаку на российских журналистов назвали военным преступлением

Мирошник: Атака БПЛА ВСУ на журналистов Зуева и Войткевича была преднамеренной

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что российская сторона проведет тщательное расследование и установит личность оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который проводил атаку на российских журналистов в Запорожской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мирошник заверил, что подробности о трагедии и ее виновниках соберут, расследуют и передадут в международные инстанции. Он подчеркнул, что это обязательно выполнят. Мирошник добавил, что атака на журналистов была преднамеренной.

«Я уверен, что очень скоро мы будем знать все о преступнике, управлявшем дроном нанесшим удар по журналистам, и о том или тех, кто давал преступные приказы», — заключил дипломат.

Ранее сообщалось, что российский военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области из-за удара украинского беспилотника. Зуев несколько лет работал в РИА Новости. В марте журналисту объявили благодарность президента России Владимира Путина.