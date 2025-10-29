Россия
Психотерапевт объяснил смену имени Поклонской

Психотерапевт Кульгавчук объяснил смену имени экс-прокурора Крыма Поклонской
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

В последние годы стала появляться мода на неоязычество, для некоторых людей это что-то новое, но с привкусом обращения «к истинным корням». Таким образом в разговоре с газетой «Взгляд» врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук прокомментировал смену имени бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Поклонской с Натальи на Радведа.

«Что касается мотивов, то они могут быть разные. Обычно, это попытка начать новую жизнь. Новую жизнь часто хотят начать тогда, когда прежняя стала или неинтересна, или опасна», — объяснил специалист.

По словам Кульгавчука, творческие или публичные люди, к которым можно отнести и Поклонскую, время от времени меняют свои псевдонимы. Подобный ребрендинг может являться показателем не столько внутренних изменений, сколько желанием «обновить образ». «Человек может на протяжении жизни искать себя и в разных учениях и религиях», — добавил он.

Ранее экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о травле и многочисленных оскорблениях со стороны украинских блогеров после раскрытия ее нового имени. Поклонская пояснила, что «сенсацию» в изменении имени увидели блогеры на Украине, которые позиционируют себя радикалами. Бывший парламентарий отметила, что подобный тренд ее почти не удивил.

