Путин и Алиев обсудили задержанных в Азербайджане россиян

Песков: Путин и Алиев обсуждали июльский арест россиян в Баку
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Grigory Sysoev / Pool / Reuters

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсуждали июльский арест россиян в Баку. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос о том, обсуждал ли Путин во время недавних переговоров с Алиевым освобождение задержанных в Баку по подозрению в контрабанде наркотиков россиян, а также ведет ли Москва контакты с Баку по этому поводу.

«Сейчас идет кропотливая работа, и президент [Путин] поднимал все эти вопросы столь чувствительные, и они поднимаются на рабочем уровне. Мы продолжаем наш диалог», — рассказал официальный представитель Кремля.

9 октября в Душанбе прошли первые переговоры Путина и Алиева на официальном уровне с момента охлаждения отношений между Москвой и Баку в 2025 году. Тогда лидеры заявили о возобновлении сотрудничества и обсудили вопросы, связанные с катастрофой самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) в декабре 2024 года в Казахстане.

