Путин присвоил почетное наименование воюющему на СВО соединению

Президент РФ Путин присвоил гвардейское наименование 127-отдельной разведбригаде

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование одному из воюющих на спецоперации соединений Российской армии. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится о 127-й отдельной бригаде разведки, личный состав которой проявил массовый героизм, отвагу и стойкость при выполнении задач в зоне спецоперации. За боевые успехи ей было присвоено наименование гвардейской.

Указа президента вступил в силу.

Ранее Владимир Путин присвоил гвардейское наименование сразу трем подразделениям, выполняющим задачи в зоне СВО. Ими стали 57-й гвардейский мотострелковый полк, 103-й гвардейский мотострелковый полк и 242-й гвардейский мотострелковый полк.