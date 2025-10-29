Раскрыта причина нежелания Южной Кореи напрямую помогать Украине

Politico: Южная Корея не оказывает прямой помощи Украине из-за РФ

Южная Корея не оказывает Украине прямой военной помощи, так как стремится сохранить возможность восстановления отношений с Россией в будущем. Об этом сообщает Politico.

«Южная Корея хочет сохранить возможность возобновления отношений с Россией в будущем, когда позволят условия. Именно поэтому помощь намеренно направлялась косвенно, в основном через европейских партнеров и промышленные контракты, а не путем прямых поставок оружия на Украину», — сообщил президент Азиатского центра института исследований гражданского общества Арно Лево.

При этом он отметил, что, скорее всего, косвенная поддержка Украины продолжится. «Контракты с Польшей и Чехией продолжатся, и они позволят Европе перераспределить имеющиеся запасы, чтобы отправить их Украине», — подчеркнул Лево.

Ранее в Южной Корее более 100 местных и иностранных общественных организаций направили в администрацию президента Ли Чжэ Мена петицию, в которой потребовали восстановить авиасообщение с Россией.