09:45, 29 октября 2025Мир

Разведка США оценила нынешнюю стратегию России на Украине

NBC: Разведка США полагает, что РФ стремится к победе на поле боя на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Американская разведка полагает, что Россия теперь стремится к военному успеху на Украине гораздо решительнее, чем раньше. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

«Недавняя оценка разведки США указывает, что президент России Владимир Путин как никогда полон решимости одержать победу на поле боя», — сказано в публикации.

Телеканал сообщает, что эта оценка совпадает с позицией западной разведки в начале специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 года.

При этом отмечается, что Путин сейчас, по мнению американской стороны, «занимает более твердую позицию, чем когда-либо».

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз пообещал добиться мира на Украине. По словам американского лидера, Соединенным Штатам под его руководством удалось урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, но не на Украине. «Но мы его урегулируем», — пообещал он.

