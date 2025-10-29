Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Россиянам дали советы по подготовке телефона к продаже

МВД посоветовало удалить все учетные записи со смартфона перед его продажей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Перед тем как продать старый телефон, необходимо подготовить устройство, чтобы данные с него не попали в руки злоумышленников. Советы о том, как это сделать, дало МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В частности, ведомство призвало проверить, включено ли на устройстве шифрование. Если эта функция не активна, то ее следует включить в разделе «Настройки». В МВД объяснили, что шифрование не позволит новым владельцам устройства восстановить удаленные с него данные.

Кроме того, специалисты посоветовали удалить все учетные записи со смартфона. «Оставленные учетные записи могут заблокировать активацию устройства новым владельцем», — говорится в сообщении. Правоохранители объяснили, что данные о профилях следует удалить вручную в настройках системы.

Также МВД порекомендовало сбросить телефон до заводских настроек. Для этого в меню «Настроек» необходимо выбрать действие «Удаление всех данных».

«После сброса, не настраивая телефон, включите камеру и запишите длинные видео до заполнения памяти — это перезапишет остаточные данные. Затем выполните сброс еще раз», — добавили в МВД. По словам специалистов, эта уловка сделает восстановление удаленных данных практически невозможным.

Ранее в МВД назвали опасное заблуждение, связанное со сменой смартфона. По словам специалистов, если сбросить устройство до заводских настроек, из его памяти удалится не вся информация.

.
