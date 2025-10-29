Россиянам назвали необходимые в холодное время года продукты

Терапевт Чиркова: В холода в рацион нужно включить жирную рыбу

В холодное время года следует скорректировать рацион, рассказала терапевт Ольга Чиркова. Необходимые осенью и зимой продукты она назвала россиянам в беседе с NEWS.ru.

По словам Чирковой, зимой важны источники качественного белка: нежирное мясо, рыба, яйца и творог. Такие продукты не только дают чувство сытости, но и ускоряют восстановление организма после нагрузок и болезней. Кроме того, зимой стоит выбирать жирные сорта рыбы, такие как сельдь, лосось, скумбрия. Как объяснила терапевт, именно из них организм получает витамин D.

Также врач посоветовала осенью и зимой есть свежие или замороженные овощи. При этом Чиркова подчеркнула, что капуста, морковь, тыква и свекла сохраняют много витаминов даже при длительном хранении. Терапевт добавила, что осенью и зимой важно добавлять в рацион фрукты: цитрусовые, яблоки, киви, хурму или гранат. По ее словам, они содержат много витамина C и антиоксидантов, что полезно для профилактики простуды.

«Регулярно добавляйте в рацион квашеную капусту и другие ферментированные продукты — это пробиотики, которые укрепляют микрофлору кишечника. Не стоит забывать о кисломолочных продуктах, которые заметно уменьшают риск нарушения пищеварения», — также отметила Чиркова.

Врач подчеркнула, что зимний рацион должен быть чуть более калорийным, чем летний. Она объяснила, что в холодное время года это помогает компенсировать повышенный расход энергии. При этом она призвала использовать щадящие методы приготовления, чтобы не перегружать желудочно-кишечный тракт.

Ранее врач-кардиолог Мария Романенко предупредила гипертоников об опасности похолодания. По ее словам, на холоде сужаются периферические сосуды, что провоцирует повышение артериального давления.