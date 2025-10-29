Силовые структуры
09:53, 29 октября 2025

Россиянин открыл огонь по отказавшимся взять его в игру детям

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, ранившего из пистолета девочку-подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным издания, мужчина старше 40 лет наблюдал за игравшими на детской площадке на проспекте Кузнецова школьниками. Его заинтересовало то, что ребята соревнуются в игре его детства — городки. Мужчина захотел присоединиться, но подростки отказали ему. Уязвленный отказом мужчина выхватил газовый пистолет и выстрелил в одну из девочек, ребенка госпитализировали с тяжелым ранением. Стрелка ищут.

Ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга 15-летнему подростку на фуд-корте в торговом комплексе «Норд» выстрелили в лицо из ракетницы.

