Россиянин открыл огонь по отказавшимся взять его в игру детям

В Петербурге россиянин выстрелил в девочку за отказ поиграть в городки

В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, ранившего из пистолета девочку-подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным издания, мужчина старше 40 лет наблюдал за игравшими на детской площадке на проспекте Кузнецова школьниками. Его заинтересовало то, что ребята соревнуются в игре его детства — городки. Мужчина захотел присоединиться, но подростки отказали ему. Уязвленный отказом мужчина выхватил газовый пистолет и выстрелил в одну из девочек, ребенка госпитализировали с тяжелым ранением. Стрелка ищут.

Ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга 15-летнему подростку на фуд-корте в торговом комплексе «Норд» выстрелили в лицо из ракетницы.