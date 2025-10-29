Россиянка побывала в Италии и назвала отличия в стиле местных женщин и соотечественниц

Российская тревел-блогерша побывала в Италии и назвала отличия в стиле местных женщин и соотечественниц. Этим она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, интереснее всего наблюдать за возрастными женщинами в Италии. Они любят сочетать легкие юбки с массивными, грубыми сапогами, не боятся экспериментировать с цветом, текстурами и фасоном, надевают яркие аксессуары и носят шляпы круглый год.

Кроме того, итальянки в возрасте часто надевают обувь на каблуке. «Молодых девушек на каблуках практически не видно. Наверное, несколько раз за всю поездку встретила. В то время как у нас наоборот. Молодые девушки ходят на шпильках, а более взрослые дамы предпочитают обувь на плоской подошве», — пояснила автор.

