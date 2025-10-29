Россиянка расправилась с тремя детьми и избежала заключения

В Красноярске суд отправил на лечение женщину, убившую троих детей

В Красноярске суд отправил на лечение женщину, расправившуюся с тремя детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она признана виновной по статье 105 («Убийство трех малолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии») УК РФ.

Как установил суд, 30-летняя женщина, испытывая личную неприязнь к своим детям, расправилась с ними, лишив 4-летнюю дочь возможности дышать, а 7-месячного и 8-летнего сына забила топором. При этом свидетелем расправы стал ее 7-летний сын, с которым она отправилась к своим родителям, где ребенок рассказал о произошедшем.

Проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала у нее расстройство, которое лишало ее в момент совершения преступления возможности осознавать свои действия.

Суд приговорил ее к принудительному лечению в медицинской организации специального типа.

