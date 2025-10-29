Бывший СССР
Российские военкоры сообщили об успешных для РФ боях в ключевом для обороны ВСУ городе

ВС России продвинулись в Константиновке, бои идут в городской черте
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР), бои ведутся в городской черте. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Ситуация обострилась, бои уже идут непосредственно в черте города, а именно в районе Сантуриновки», — говорится в публикации.

Уточняется, что российские подразделения смогли закрепиться в населенном пункте в районе трамвайного депо. Армия РФ также продолжает подтягивать резервы.

Ранее сообщалось, что Константиновка является ключевой для обороны ВСУ в Донбассе. О прорыве российских военнослужащих в город стало известно в октябре.

