Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 29 октября 2025Путешествия

Российский блогер побывал в Гоа и описал курорт фразой «брезгливым не стоит лететь»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Anupam Nath / АР

Российский тревел-блогер побывал в Гоа и описал индийский курорт фразой «брезгливым не стоит лететь». Наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор подчеркнул, что проблема антисанитарии в Индии в том числе касается и Гоа, где мусор лежит как у обочин дорог, так и в джунглях. Местные привыкли сортировать пластик и стекло, а органические отходы просто выбрасывать в ближайшую реку. Однако реки заполнены пластиковыми пакетами, куда кладут весь мусор.

Не меньший дискомфорт доставляют бездомные собаки и коровы, которые могут даже заходить в кафе и рестораны. «По пляжам постоянно ходят цыгане-попрошайки, которые не дают спокойно посидеть в одиночестве. Они очень приставучие и наглые», — добавил Кутовой.

Кроме того, цены на жилье на курорте взлетели, качество очень плохое. «Да, можно найти действительно дешевую квартирку, но там и условия будут как в будке», — пожаловался он.

Ранее этот же блогер дал несколько советов туристам, собирающимся в поездку в Китай. Автор публикации предупредил, что перед визитом в Поднебесную стоит скачать несколько приложений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Было, конечно, удивительно». Лавров отреагировал на изменения в позиции Трампа по Украине

    Раскрыт ответ НАТО на наступление России

    Пленный солдат ВСУ заявил о нежелании возвращаться на Украину

    Правоохранители не усмотрели криминала в гибели соседа российского людоеда

    Временные ограничения сняли в шести аэропортах

    В Британии назвали безумием попытки Европы разжечь конфликт с Россией

    Российский блогер побывал в Гоа и описал курорт фразой «брезгливым не стоит лететь»

    Трамп захотел решить многие проблемы на встрече с Си Цзиньпином

    Трамп оценил возможность переизбрания на третий срок

    Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости