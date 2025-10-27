Российский путешественник описал Китай фразой «одна ошибка может испортить отпуск»

Российский путешественник Алексей Кутовой дал несколько советов туристам, собирающимся в поездку в Китай. Список он опубликовал в личном блоге на платформе «Дзен».

«Могу уверенно сказать одно: это страна, которая ломает все стереотипы. Но готовиться к ней нужно серьезно, потому что одна ошибка может испортить весь отпуск», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Автор публикации предупредил, что перед визитом в Поднебесную стоит скачать несколько приложений: Baidu Maps — китайский аналог Google Maps, а также WeChat — китайский супер-апп, которым пользуются местные. С его помощью можно вызвать такси, заказать еду, найти дорогу и оплатить покупки. Помимо этого, туристам лучше заранее установить на телефон онлайн-переводчик с функцией камеры, так как в этой стране почти никто не говорит по-английски.

Кутовой также отметил, что местная кухня сильно отличается от того, что подают в китайских ресторанах в России. «Настоящая китайская еда — это часто острое, жирное, странное на вид и вкус. Утиные языки, куриные лапки, тофу во всех видах, морепродукты, которые вы никогда не видели. Если вы не готовы к экспериментам, ищите заведения с картинками в меню», — посоветовал россиянин.

Кроме того, путешественник подчеркнул, что в Китае действуют строгие правила на ввоз некоторых вещей. На борт местных самолетов нельзя брать внешние аккумуляторы емкостью более 20 тысяч миллиампер в час. Средства для съемки с воздуха ввозить можно, но использовать их без специального разрешения нельзя.

«В туристических зонах, возле правительственных зданий, аэропортов — запрещено полностью. Поймают — конфискуют и оштрафуют», — предостерег автор.

Ранее другая россиянка побывала в Китае и описала привычки местных жителей словами «неужели люди так живут?» В частности, ей показалось, что китайцы едят буквально все подряд.