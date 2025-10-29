Российский тревел-блогер раскрыл общие черты русских и американцев

Российский тревел-блогер побывал в США и раскрыл общие черты русских и американцев. Наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По мнению автора статьи, жителей США и России объединяют слепое следование навязанным стереотипам и «зашоренность». «Американцы в этом плане очень похожи на русских, но, конечно, их стереотипы опираются на их, американский опыт», — пояснил он.

Ранее этот же блогер раскрыл истинное отношение иностранных пограничников к российским паспортам. По мнению автора публикации, красный паспорт — это вызов.

