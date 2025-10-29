Руководители российских компаний пожаловались на усталость

РШУ: Большинство управленцев работают под давлением и без системной поддержки

Руководители российских компаний перегружены, испытывают давление и не чувствуют достаточной поддержки со стороны собственников и топ-менеджмента. Об этом свидетельствуют результаты исследования Русской Школы Управления (РШУ). Копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру». В исследовании приняли участие 902 человека: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

Большинство респондентов (78 процентов) уверены, что именно от них зависит результат работы всей команды. Почти столько же — 72 процента — живут с ощущением, что не имеют права на ошибку, даже если ситуация выходит за рамки их влияния. Все это создает высокий уровень внутреннего напряжения, когда любое управленческое решение воспринимается как риск.

Примечательно, что участники опроса связывают источник перегрузки не с людьми, а с системой: 38 процентов респондентов назвали главным негативным фактором объем задач, 30 процентов — неопределенность целей, 15 процентов — давление со стороны собственников.

Лишь небольшая часть руководителей связывает усталость с личными факторами: 10 процентов указали на нехватку поддержки команды, 7 процентов — на собственные ожидания.

