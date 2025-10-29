Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:32, 29 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Руководители российских компаний пожаловались на усталость

РШУ: Большинство управленцев работают под давлением и без системной поддержки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Руководители российских компаний перегружены, испытывают давление и не чувствуют достаточной поддержки со стороны собственников и топ-менеджмента. Об этом свидетельствуют результаты исследования Русской Школы Управления (РШУ). Копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру». В исследовании приняли участие 902 человека: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

Большинство респондентов (78 процентов) уверены, что именно от них зависит результат работы всей команды. Почти столько же — 72 процента — живут с ощущением, что не имеют права на ошибку, даже если ситуация выходит за рамки их влияния. Все это создает высокий уровень внутреннего напряжения, когда любое управленческое решение воспринимается как риск.

Примечательно, что участники опроса связывают источник перегрузки не с людьми, а с системой: 38 процентов респондентов назвали главным негативным фактором объем задач, 30 процентов — неопределенность целей, 15 процентов — давление со стороны собственников.

Лишь небольшая часть руководителей связывает усталость с личными факторами: 10 процентов указали на нехватку поддержки команды, 7 процентов — на собственные ожидания.

Ранее стало известно, что на российском рынке труда наметился новый тренд. Речь идет о так называемом тихом увольнении. Если раньше некоторые сотрудники российских компаний в случае охлаждения интереса к работе переставали проявлять профессиональное рвение, то теперь работники все чаще теряют внутренний порыв.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грубейшая дискриминация»: в столовой Азова детей делили на «малоимущих» и «СВО». В инцидент пришлось вмешаться властям

    iPhone 20 получит уникальную камеру

    Руководители российских компаний пожаловались на усталость

    Минпросвещения прокомментировало данные о массовых обращениях учителей из-за зарплат

    В альтернативной энциклопедии Маска нашли ранее скрытые цензурой материалы о Майдане

    В радиоперехватах ВСУ услышали признания в убийстве мирных жителей

    Минобрнауки предложило запретить прием на платные места в вузах при одном обстоятельстве

    Собянин заявил о семи сбитых на подлете к Москве с вечера беспилотниках ВСУ?

    Воры занялись сексом на веранде популярного ресторана

    Названо главное различие ракет «Буревестник» и «Орешник»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости