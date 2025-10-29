Путешествия
Самолет больше часа кружил над Сиднеем после двух прерванных посадок

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Bai Xuefei / Globallookpress.com

Самолет авиакомпании Virgin Australia больше часа кружил над Сиднеем после двух прерванных посадок. Об этом пишет газета Daily Mail.

Рейс вылетел из Брисбена в 7:44 утра по местному времени 29 октября. Прибыть в Сидней он должен был через два часа — в 9:40, однако два раза борт не смог сесть. Сначала этому помешали низкие облака и сильный дождь, а следующий заход на посадку был прерван из-за технической проблемы с левым крылом.

В итоге самолет сел в аэропорту столицы Австралии в 10:45 утра после двух неудачных попыток приземления и последующего за этим часа, проведенного в воздухе. Для обеспечения мер безопасности к судну были вызваны пожарные.

Ранее единственный диспетчер аэропорта острова Корсика уснул и заставил самолет кружить над аэропортом. Сообщалось, что сотрудник работал один, и никого не было рядом, чтобы разбудить его.

