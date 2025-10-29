Самолет больше часа кружил над Сиднеем после двух прерванных посадок

Самолет авиакомпании Virgin Australia больше часа кружил над Сиднеем после двух прерванных посадок. Об этом пишет газета Daily Mail.

Рейс вылетел из Брисбена в 7:44 утра по местному времени 29 октября. Прибыть в Сидней он должен был через два часа — в 9:40, однако два раза борт не смог сесть. Сначала этому помешали низкие облака и сильный дождь, а следующий заход на посадку был прерван из-за технической проблемы с левым крылом.

В итоге самолет сел в аэропорту столицы Австралии в 10:45 утра после двух неудачных попыток приземления и последующего за этим часа, проведенного в воздухе. Для обеспечения мер безопасности к судну были вызваны пожарные.

Ранее единственный диспетчер аэропорта острова Корсика уснул и заставил самолет кружить над аэропортом. Сообщалось, что сотрудник работал один, и никого не было рядом, чтобы разбудить его.