The Sun: Самолет кружил над аэропортом Корсики из-за того, что диспетчер уснул

Единственный диспетчер уснул и вынудил самолет кружить над аэропортом. Об этом пишет газета The Sun.

Уточнялось, что судно Air Corsica, выполнявшее рейс из Парижа на Корсику, кружило в небе над Средиземным морем, ожидая команды с земли. В это время единственный диспетчер аэропорта Аяччо имени Наполеона Бонапарта задремал.

Пилот уже начал составлять альтернативный маршрут для посадки, однако спустя 20 минут работник воздушной гавани все же вышел на связь и смог направить рейс на взлетно-посадочную полосу. Сообщалось, что сотрудник работал один, и никого не было рядом, чтобы не дать ему уснуть. Экипаж не смог связаться с охраной аэропорта, и направил сообщение полиции, которая поднялась к мужчине и разбудила его.

Ранее в московском аэропорту Домодедово два самолета избежали столкновения после ошибки диспетчера. Инцидент произошел с лайнерами авиакомпаний S7 Airlines и Somon Air.