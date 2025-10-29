Мир
08:02, 29 октября 2025МирЭксклюзив

Вероятность отмены европейских санкций оценили

Экономист Арапова: ЕС не готов отменить санкции против РФ после мира на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Европейский союз (ЕС) не будет готов отменить введенные против России санкции даже после достижения мира на Украине. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала кандидат экономических наук, директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Арапова.

«Даже если прогресс будет достигнут, на скорую отмену рассчитывать не стоит», — заметила она.

По словам эксперта, даже прогресс в мирном урегулировании в ЕС могут посчитать якобы недостаточным для пересмотра санкционной политики. Лидеры Евросоюза не готовы перейти к деэскалации отношений с Россией. «Санкционный режим стал долгосрочным фактором для России», — резюмировала экономист.

Ранее Екатерина Арапова оценила возможность запрета туристических шенгенских виз для россиян. По ее мнению, эта мера вряд ли будет включена в ближайшие санкционные пакеты ЕС.

    Все новости