Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:07, 29 октября 2025ПутешествияЭксклюзив

Возможность запрета выдачи шенгенских туристических виз для россиян оценили

Экономист Арапова: В ЕС не будут запрещать визы для россиян в ближайшее время
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

В Европейском союзе (ЕС), вероятно, не будут запрещать выдачу шенгенских туристических виз для россиян в ближайшее время. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала кандидат экономических наук, директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Арапова.

«В ближайших пакетах полного запрета ожидать не стоит. Для многих стран это слишком чувствительно — и с коммерческой, и с имиджевой точки зрения», — подчеркнула она.

По словам эксперта, очень многие страны ЕС выступают против ужесточения визовой политики. В связи с этим на общеевропейском уровне педалировать эту тему и вводить единые жесткие требования не будут. В то же время в долгосрочной перспективе подобные меры все-таки возможны, добавила экономист.

Ранее Екатерина Арапова высказалась о будущей санкционной политике президента США Дональда Трампа. По ее мнению, он вряд ли будет вводить новые жесткие санкции.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грубейшая дискриминация»: в столовой Азова детей делили на «малоимущих» и «СВО». В инцидент пришлось вмешаться властям

    Минобрнауки предложило запретить прием на платные места в вузах при одном обстоятельстве

    Собянин заявил о семи сбитых на подлете к Москве с вечера беспилотниках ВСУ?

    Воры занялись сексом на веранде популярного ресторана

    Названо главное различие ракет «Буревестник» и «Орешник»

    Мужчина отказался пробовать с партнершей свой фетиш по неочевидной причине

    Хайди Клум с дочерью снялись в рекламе бренда нижнего белья

    Возможность запрета выдачи шенгенских туристических виз для россиян оценили

    В европейских странах заявили о неготовности к притоку украинских мужчин-беженцев

    Трамп прилетел в Южную Корею на саммит АТЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости