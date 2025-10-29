Мир
06:01, 29 октября 2025МирЭксклюзив

Будущую санкционную политику Трампа описали

Экономист Арапова: Трамп не будет дальше ужесточать санкции против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп вряд ли будет дальше ужесточать санкции против России, поскольку это не вписывается в логику его миротворческого курса. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала кандидат экономических наук, директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Арапова.

«На горизонте ближайших месяцев речи о реальном ужесточении санкционного режима со стороны США не идет, но и послаблений ждать не стоит», — заметила она.

По мнению эксперта, президент Трамп сейчас разыгрывает карту миротворца. В то же время США могут действовать точечно, пополняя или сокращая списки санкций за счет компаний, создавая эффект дипломатической гибкости. Однако эти меры не будут означать полного пересмотра санкционной политики, добавила экономист.

Ранее Екатерина Арапова назвала главный риск санкций, введенных Дональдом Трампом против России. По ее словам, это может вынудить российские компании продавать свои активы в европейских странах.

    Все новости