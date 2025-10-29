Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:01, 29 октября 2025МирЭксклюзив

Назван главный риск антироссийских санкций Трампа

Экономист Арапова: Санкции Трампа ведут к продаже активов компаний РФ в Европе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом против российских нефтяных компаний, могут вынудить их продать активы в странах Европы. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала кандидат экономических наук, директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Арапова.

«Главный риск — принудительные продажи активов в недружественных странах. Из-за ограниченных сроков сделки проходят с убытком», — подчеркнула она.

Вместе с тем санкции не ведут для компаний и экономики России в целом к критичным последствиям. По мнению экономиста, основные трудности будут носить технический и временный характер, а логистические цепочки быстро перестроятся. Кроме того, поддержкой для компаний станут активы в дружественных странах.

Ранее Екатерина Арапова назвала неожиданную причину введения антироссийских санкций Дональдом Трампом. По ее мнению, американский лидер хочет таким образом надавить на Европу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Было, конечно, удивительно». Лавров отреагировал на изменения в позиции Трампа по Украине

    Раскрыт ответ НАТО на наступление России

    Пленный солдат ВСУ заявил о нежелании возвращаться на Украину

    Правоохранители не усмотрели криминала в гибели соседа российского людоеда

    Временные ограничения сняли в шести аэропортах

    В Британии назвали безумием попытки Европы разжечь конфликт с Россией

    Российский блогер побывал в Гоа и описал курорт фразой «брезгливым не стоит лететь»

    Трамп захотел решить многие проблемы на встрече с Си Цзиньпином

    Трамп оценил возможность переизбрания на третий срок

    Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости