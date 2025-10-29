Мир
04:01, 29 октября 2025

Названа неожиданная причина введения Трампом антироссийских санкций

Экономист Екатерина Арапова: Санкциями против России Трамп хочет надавить на ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Введением санкций против России президент США Дональд Трамп хочет прежде всего надавить на Европейский союз (ЕС). Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала кандидат экономических наук, директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Арапова.

«Но санкции направлены не столько против России, сколько против Европы», — указала она.

По мнению экономиста, американский лидер хорошо понимает, что санкции вряд ли нанесут серьезный ущерб российской экономике. В то же время давление на российские нефтяные компании могут вынудить Евросоюз быстрее отказаться от энергоресурсов из России и перейти на американские нефть и газ.

«Санкции стали формой конкурентной борьбы за европейский рынок энергоносителей», — резюмирует эксперт.

Ранее министр экономики ФРГ Катерина Райхе заявила, что Германия смогла добиться исключения активов «Роснефти» из-под санкций США. По ее словам, санкции не коснутся предприятий, которые находятся под немецким управлением.

