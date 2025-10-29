Сбежавшего на сходку зацеперов подростка нашли мертвым

14-летний зацепер найден мертвым в Подмосковье

14-летний зацепер, сбежавший из дома в Подмосковье, найден мертвым. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Подросток поехал на трехдневную сходку зацеперов 13 октября. Перед этим он поругался с родителями, которые пытались отговорить его от опасного увлечения.

Спустя некоторое время были найдены кроссовки ребенка, однако только сегодня было объявлено о его гибели.

Главное управление СК по Московской области уточнило, что фрагменты тела несовершеннолетнего нашли на железнодорожных путях между станциями Некрасовская и Икша. Проведенная экспертиза подтвердила личность пропавшего ребенка.

Зацепинг — опасный способ передвижения, когда человек находится снаружи поезда, держась за выступающие детали или сидя на крыше. Зачастую это развлечение приводит к травмам или гибели.

