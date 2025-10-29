Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:48, 29 октября 2025Россия

Сбежавшего на сходку зацеперов подростка нашли мертвым

14-летний зацепер найден мертвым в Подмосковье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости

14-летний зацепер, сбежавший из дома в Подмосковье, найден мертвым. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Подросток поехал на трехдневную сходку зацеперов 13 октября. Перед этим он поругался с родителями, которые пытались отговорить его от опасного увлечения.

Спустя некоторое время были найдены кроссовки ребенка, однако только сегодня было объявлено о его гибели.

Главное управление СК по Московской области уточнило, что фрагменты тела несовершеннолетнего нашли на железнодорожных путях между станциями Некрасовская и Икша. Проведенная экспертиза подтвердила личность пропавшего ребенка.

Зацепинг — опасный способ передвижения, когда человек находится снаружи поезда, держась за выступающие детали или сидя на крыше. Зачастую это развлечение приводит к травмам или гибели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали угрозы министра обороны Бельгии «стереть Москву с карты мира»

    Назван идеальный женский формат для занятий спортом

    Сенаторы США выдвинули Трампу требование из-за частичного сноса Белого дома

    Подозреваемые в ограблении Лувра частично признали вину

    Рейтинг Трампа установил антирекорд

    Россиянин захотел купить квартиру в Москве и лишился миллионов

    Родственники украинских военных вышли на митинг в Киеве

    Депутат Рады высмеял одну угрозу Зеленского

    Зеленский назвал самое сложное направление в зоне конфликта

    Медведев рассказал о российском оружии «Судного дня»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости