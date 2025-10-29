Сирия признала независимость Косово

МИД Сирии заявил об официальном признании Косово независимым государством

Сирия официально признала Косово независимым государством. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел (МИД) республики, опубликованном в соцсети X.

«Сирийская Арабская Республика объявляет о своем официальном признании Республики Косово как независимого и суверенного государства, исходя из своей веры в право народов на самоопределение и стремления укреплять принципы мира и стабильности в Балканском регионе и во всем мире», — сказано в тексте документа.

В ведомстве заявили, что Дамаск надеется на скорейшее установление дипломатических отношений с Косово и развитие двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурной областях.

К настоящему времени независимость Косово признали более 100 стран. Сербия оспаривает решение о провозглашении его независимости и называет эту территорию своей — Автономным краем Косово и Метохия. Россия также считает Косово частью Сербии.

В июне президент США Дональд Трамп публично обвинил власти Сербии в подготовке начала войны против Косово. По его словам, остановить Белград смогла лишь угроза прекращения торговли с США.