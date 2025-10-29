Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:22, 29 октября 2025Мир

Сирия признала независимость Косово

МИД Сирии заявил об официальном признании Косово независимым государством
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Florion Goga / Reuters

Сирия официально признала Косово независимым государством. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел (МИД) республики, опубликованном в соцсети X.

«Сирийская Арабская Республика объявляет о своем официальном признании Республики Косово как независимого и суверенного государства, исходя из своей веры в право народов на самоопределение и стремления укреплять принципы мира и стабильности в Балканском регионе и во всем мире», — сказано в тексте документа.

В ведомстве заявили, что Дамаск надеется на скорейшее установление дипломатических отношений с Косово и развитие двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурной областях.

К настоящему времени независимость Косово признали более 100 стран. Сербия оспаривает решение о провозглашении его независимости и называет эту территорию своей — Автономным краем Косово и Метохия. Россия также считает Косово частью Сербии.

В июне президент США Дональд Трамп публично обвинил власти Сербии в подготовке начала войны против Косово. По его словам, остановить Белград смогла лишь угроза прекращения торговли с США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Способность ВСУ отстоять Купянск оценили

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Рок-музыканту вынесли приговор за нападение на главу крупной российской IT-компании

    Ведущий Первого канала назвал условие исчезновения русофобии в мире

    «Радиостанция Судного дня» неожиданно вышла в эфир с загадочным словом

    В США оценили финансовые потери из-за шатдауна

    Появились подробности о деле Аглаи Тарасовой

    Решена судьба принадлежащего экс-чиновнику имущества на десятки миллионов рублей

    Мужчина быстро постарел в 35 лет из-за простой и неочевидной болезни

    Звездные друзья бросили Романа Попова на фоне тяжелой болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости